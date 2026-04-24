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Concert des 40 ans de l’ ADMS Saint-Hilaire-de-Villefranche

Concert des 40 ans de l’ ADMS Saint-Hilaire-de-Villefranche samedi 16 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 17770 Saint-Hilaire-de-Villefranche

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Hilaire-de-Villefranche

Concert des 40 ans de l’ ADMS

Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Concert des élèves et des anciens élèves ainsi que que les formations musicales.
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Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 93 04 09 

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L’événement Concert des 40 ans de l’ ADMS Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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