Saint-Hilaire-de-Villefranche

Concert des 40 ans de l’ ADMS

Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Concert des élèves et des anciens élèves ainsi que que les formations musicales.

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Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 93 04 09

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English :

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L’événement Concert des 40 ans de l’ ADMS Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge