Concert des 40 ans de l’ ADMS Saint-Hilaire-de-Villefranche
Concert des 40 ans de l’ ADMS Saint-Hilaire-de-Villefranche samedi 16 mai 2026.
Saint-Hilaire-de-Villefranche
Concert des 40 ans de l’ ADMS
Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Concert des élèves et des anciens élèves ainsi que que les formations musicales.
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Salle des fêtes Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 93 04 09
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L’événement Concert des 40 ans de l’ ADMS Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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