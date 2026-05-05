Concert des Amis de l’Orgue à l’Eglise Saint-Vincent Bagnères-de-Bigorre
Concert des Amis de l’Orgue à l’Eglise Saint-Vincent Bagnères-de-Bigorre dimanche 6 décembre 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Concert des Amis de l’Orgue
à l’Eglise Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:30:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Messe de la Sainte-Cécile
Messe solennelle avec les organistes de la paroisse Saint-Vincent. Libre participation.
.
à l’Eglise Saint-Vincent BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@orgue-bagneres.fr
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English :
Sainte-Cécile Mass
Solemn mass with organists from Saint-Vincent parish. Free participation.
L’événement Concert des Amis de l’Orgue Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-05 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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