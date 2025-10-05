Concert des Blue Lake Thann
Concert des Blue Lake Thann samedi 20 juin 2026.
Thann
Concert des Blue Lake
51 rue Kléber Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’orchestre d’harmonie américain Blue Lake, venu tout droit du Michigan, promet une ambiance conviviale et énergique autour d’un répertoire mêlant modernité et influences blues-rock.
L’orchestre d’harmonie américain Blue Lake, venu tout droit du Michigan, promet, lors de cette soirée musicale, une ambiance conviviale et énergique autour d’un répertoire mêlant modernité et influences blues-rock. Un rendez-vous à ne pas manquer pour bien débuter le week-end de la fête de la musique. .
51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@relais-culturel.fr
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English :
The Blue Lake American Wind Band, straight from Michigan, promises a friendly, energetic atmosphere with a repertoire combining modernity and blues-rock influences.
L’événement Concert des Blue Lake Thann a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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