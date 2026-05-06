L’EATC fête la musique, Place Joffre,Thann, Thann

L’EATC fête la musique Dimanche 21 juin, 17h00 Place Joffre,Thann Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

La Fête de la Musique aura lieu le dimanche 21 juin à Thann, place Joffre, à côté de la collégiale.

Les élèves de l’École Artistique Thann Cernay ouvriront les festivités de 17h à 19h15 avec plusieurs ensembles instrumentaux et l’orchestre de l’école.

À 19h15, l’orchestre américain Blue Lake rejoindra la scène et accompagnera l’orchestre Anacrouse sur plusieurs morceaux, prolongeant la fête jusqu’à 20h dans un beau moment de partage musical.

Place Joffre,Thann 10 Place Joffre 68800 THANN Thann 68800 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

La Fête de la Musique aura lieu le dimanche 21 juin à Thann, place Joffre, à côté de la collégiale.

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