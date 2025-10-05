Thann

Temps Fort Théâtre

51 rue Kléber Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Les élèves de théâtre vous présentent des scènes où imagination et émotions se rencontrent sur scène.

Les élèves de théâtre vous présentent des scènes où imagination et émotions se rencontrent sur scène. .

51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@eatc.fr

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English :

Drama students present scenes where imagination and emotion meet on stage.

L’événement Temps Fort Théâtre Thann a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay