Gala de danse Thann
Gala de danse Thann dimanche 14 juin 2026.
Thann
Gala de danse
51 rue Kléber Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Un gala sensible et poétique où les élèves dansent l’enfance, ses peurs, ses joies et son imaginaire. Trois spectacles entre humour, tendresse et émotion, à vivre en famille !
Les élèves dansent l’amitié, les peurs et l’imagination avec humour et sensibilité. Un gala touchant, poétique et plein d’émotion à ne pas manquer ! .
51 rue Kléber Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 47 50 contact@eatc.fr
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English :
A sensitive, poetic gala in which students dance the fears, joys and imaginations of childhood. Three shows full of humor, tenderness and emotion, for the whole family to enjoy!
L’événement Gala de danse Thann a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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