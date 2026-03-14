Concert des Eurochestries aux Thermes de Jonzac Thermes de Jonzac Jonzac
Concert des Eurochestries aux Thermes de Jonzac Thermes de Jonzac Jonzac jeudi 6 août 2026.
Concert des Eurochestries aux Thermes de Jonzac
Thermes de Jonzac Domaine d’Heurtebise Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Ouverture exceptionnelle du parc Thermal pour un concert des orchestres de jeunes internationaux, venus de plusieurs pays du monde pour le festival Les Eurochestries.
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Thermes de Jonzac Domaine d’Heurtebise Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 25 30 secretariat.eurochestries@orange.fr
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English :
Exceptional opening of the Thermal Park for a concert by international youth orchestras from around the world, part of the Eurochestries festival.
L’événement Concert des Eurochestries aux Thermes de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-03-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge