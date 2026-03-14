Concert des Eurochestries aux Thermes de Jonzac Thermes de Jonzac Jonzac

Concert des Eurochestries aux Thermes de Jonzac

Thermes de Jonzac Domaine d’Heurtebise Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Ouverture exceptionnelle du parc Thermal pour un concert des orchestres de jeunes internationaux, venus de plusieurs pays du monde pour le festival Les Eurochestries.

.

Thermes de Jonzac Domaine d’Heurtebise Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 25 30 secretariat.eurochestries@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exceptional opening of the Thermal Park for a concert by international youth orchestras from around the world, part of the Eurochestries festival.

L’événement Concert des Eurochestries aux Thermes de Jonzac Jonzac a été mis à jour le 2026-03-10 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge