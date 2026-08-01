Informations pratiques

Bussy-le-Grand

Concert des Journées européennes du patrimoine Au fil de l’Elbe

12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-08-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, assistez à un exceptionnel concert de l’ensemble Les Traversées Baroques au château !

Pour cette nouvelle édition, suivez les talentueux musiciens de l’ensemble Les Traversées Baroques dans l’Allemagne du milieu du XVIIe siècle à la découverte de la nouvelle vague de compositeurs de la ligue hanséatique.

De la mer du Nord à la Baltique, la puissante ligue hanséatique influence considérablement la vie musicale, et permet l’éclosion d’une nouvelle génération de compositeurs, pour lesquels l’enseignement n’est plus la seule source de revenus. La noblesse et la bourgeoisie de la Hanse ont le désir d’y créer des chapelles, et font ainsi vivre les musiciens attachés à ces villes. Elle diffère fondamentalement des compositions du sud de l’Allemagne, ayant subit les riches influences venues de l’extérieur d’Angleterre pour la musique instrumentale, des Pays-Bas avec Jan Pieterszoon Szeelinck pour la musique d’orgue, ou encore d’Italie pour la musique vocale. .

12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert des Journées européennes du patrimoine Au fil de l’Elbe

L’événement Concert des Journées européennes du patrimoine Au fil de l’Elbe Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)