Informations pratiques

Bussy-le-Grand

Journées européennes du patrimoine au château de Bussy-Rabutin

12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:15:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

À l’occasion de la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre des monuments nationaux vous invite à redécouvrir gratuitement le château de Bussy-Rabutin le temps d’un week-end.

Au programme

_Visites guidées du château départ toutes les 20mn environ.

_Visite de l’exposition Ma belle cousine. De la demoiselle de Bourgogne à la marquise de Sévigné

_Cherche et Trouve la restauration du château entre 2019 et 2023.

_Déambulation libre dans le parc et jardin.

Un food-truck sera également présent les deux jours. .

12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées européennes du patrimoine au château de Bussy-Rabutin

L’événement Journées européennes du patrimoine au château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)