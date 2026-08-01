Journées européennes du patrimoine au château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand
mercredi 19 août 2026 · Bussy-le-Grand
Informations pratiques
Bussy-le-Grand
Journées européennes du patrimoine au château de Bussy-Rabutin
12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:15:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
À l’occasion de la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre des monuments nationaux vous invite à redécouvrir gratuitement le château de Bussy-Rabutin le temps d’un week-end.
Au programme
_Visites guidées du château départ toutes les 20mn environ.
_Visite de l’exposition Ma belle cousine. De la demoiselle de Bourgogne à la marquise de Sévigné
_Cherche et Trouve la restauration du château entre 2019 et 2023.
_Déambulation libre dans le parc et jardin.
Un food-truck sera également présent les deux jours. .
12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées européennes du patrimoine au château de Bussy-Rabutin
L’événement Journées européennes du patrimoine au château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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