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AGENDA · Bussy-le-Grand

Journées européennes du patrimoine au château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand

mercredi 19 août 2026 · Bussy-le-Grand

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:15:00
Adresse
12 Rue du Château
Ville
21150 Bussy-le-Grand
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Bussy-le-Grand

Journées européennes du patrimoine au château de Bussy-Rabutin

12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 09:15:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-08-19

À l’occasion de la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine, le Centre des monuments nationaux vous invite à redécouvrir gratuitement le château de Bussy-Rabutin le temps d’un week-end.
Au programme
_Visites guidées du château départ toutes les 20mn environ.
_Visite de l’exposition Ma belle cousine. De la demoiselle de Bourgogne à la marquise de Sévigné
_Cherche et Trouve la restauration du château entre 2019 et 2023.
_Déambulation libre dans le parc et jardin.
Un food-truck sera également présent les deux jours.   .

12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Journées européennes du patrimoine au château de Bussy-Rabutin

L’événement Journées européennes du patrimoine au château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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