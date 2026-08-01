Informations pratiques

Bussy-le-Grand

Spectacle Sévigné et Bussy, les cousins de Bourgogne

12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Mêlant théâtre, poésie, musique, ce spectacle est un regard sur le siècle de Louis XIV à travers la correspondance privée de la marquise de Sévigné et de son flamboyant cousin entre Bretagne et Paris, Bourgogne et Provence.

Vrai cours d’Histoire, on y apprend beaucoup sur splendeur et misère du Grand Siècle. Vrai festival de bons mots acérés, on y prend un bain d’esprit . Contemporains tous deux de Molière, Racine et La Fontaine, Madame de Sévigné et son cousin Bussy rivalisent d’acuité dans leurs descriptions comme dans leur style.

Laissez-vous charmer par ce spectacle imaginé par le Théâtre de l’Impossible dans le cadre feutrée de la salle des Devises ! .

12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle Sévigné et Bussy, les cousins de Bourgogne

L’événement Spectacle Sévigné et Bussy, les cousins de Bourgogne Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)