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Spectacle Sévigné et Bussy, les cousins de Bourgogne Bussy-le-Grand

jeudi 20 août 2026 · Bussy-le-Grand

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
12 Rue du Château
Ville
21150 Bussy-le-Grand
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Tarif réduit Tarif jeunes

Bussy-le-Grand

Spectacle Sévigné et Bussy, les cousins de Bourgogne

12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Mêlant théâtre, poésie, musique, ce spectacle est un regard sur le siècle de Louis XIV à travers la correspondance privée de la marquise de Sévigné et de son flamboyant cousin entre Bretagne et Paris, Bourgogne et Provence.
Vrai cours d’Histoire, on y apprend beaucoup sur splendeur et misère du Grand Siècle. Vrai festival de bons mots acérés, on y prend  un bain d’esprit  . Contemporains tous deux de Molière, Racine et La Fontaine, Madame de Sévigné et son cousin Bussy rivalisent d’acuité dans leurs descriptions comme dans leur style.
Laissez-vous charmer par ce spectacle imaginé par le Théâtre de l’Impossible dans le cadre feutrée de la salle des Devises !   .

12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle Sévigné et Bussy, les cousins de Bourgogne

L’événement Spectacle Sévigné et Bussy, les cousins de Bourgogne Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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