Spectacle Sévigné et Bussy, les cousins de Bourgogne Bussy-le-Grand
jeudi 20 août 2026 · Bussy-le-Grand
Informations pratiques
Bussy-le-Grand
Spectacle Sévigné et Bussy, les cousins de Bourgogne
12 Rue du Château Bussy-le-Grand Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Mêlant théâtre, poésie, musique, ce spectacle est un regard sur le siècle de Louis XIV à travers la correspondance privée de la marquise de Sévigné et de son flamboyant cousin entre Bretagne et Paris, Bourgogne et Provence.
Vrai cours d’Histoire, on y apprend beaucoup sur splendeur et misère du Grand Siècle. Vrai festival de bons mots acérés, on y prend un bain d’esprit . Contemporains tous deux de Molière, Racine et La Fontaine, Madame de Sévigné et son cousin Bussy rivalisent d’acuité dans leurs descriptions comme dans leur style.
Laissez-vous charmer par ce spectacle imaginé par le Théâtre de l’Impossible dans le cadre feutrée de la salle des Devises ! .
12 Rue du Château Bussy-le-Grand 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle Sévigné et Bussy, les cousins de Bourgogne
L’événement Spectacle Sévigné et Bussy, les cousins de Bourgogne Bussy-le-Grand a été mis à jour le 2026-08-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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