Concert des Laureats du Concours International de Violon Grande Rue Le Mas-d’Azil lundi 13 juillet 2026.

Le Mas-d’Azil

Concert des Laureats du Concours International de Violon

Grande Rue Eglise Le Mas-d’Azil Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

A la suite des auditions du concours international de violon Marie Cantagrill, les 1er Prix de chaque catégorie donneront un concert, accompagnés par les Musiciens de

l’Orchestre de Chambre d’Ariège, sous la direction de Marie Cantagrill.

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Grande Rue Eglise Le Mas-d’Azil 09290 Ariège Occitanie +33 6 83 58 49 08 musiqueetpartageencouserans@gmail.com

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English :

Following the auditions for the Marie Cantagrill International Violin Competition, the 1st prizewinners in each category will give a concert, accompanied by musicians from the Orchestre Chambre d’Ariège, conducted by Marie Cantagrill

orchestre de Chambre d’Ariège, conducted by Marie Cantagrill.

L’événement Concert des Laureats du Concours International de Violon Le Mas-d’Azil a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze