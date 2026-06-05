Concours International de Violon Marie Cantagrill Salle des fêtes Le Mas-d’Azil jeudi 9 juillet 2026.

Le Mas-d’Azil

Concours International de Violon Marie Cantagrill

Salle des fêtes Rue du Mouret Le Mas-d’Azil Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-09

Pour la 4ème année au Mas d’Azil, le grand Concours International de Violon rassemblera une cinquantaine de candidat(e)s d’Occitanie, de France et des quatre coins du monde ! Venez les écouter en journée.

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Salle des fêtes Rue du Mouret Le Mas-d’Azil 09290 Ariège Occitanie +33 6 83 58 49 08 musiqueetpartageencouserans@gmail.com

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English :

For the 4th year at Mas d’Azil, the great International Violin Competition will bring together some fifty candidates from Occitanie, France and the four corners of the world! Come and listen to them during the day.

L’événement Concours International de Violon Marie Cantagrill Le Mas-d’Azil a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze