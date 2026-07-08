UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Cast-le-Guildo

Concert des Mercredisquares Bagad Salicornes Saint-Cast-le-Guildo

mercredi 8 juillet 2026 · Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Square Pellion
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Concert des Mercredisquares Bagad Salicornes

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Bagad Salicornes   .

Square Pellion Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 80 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert des Mercredisquares Bagad Salicornes Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-01 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

À voir aussi à Saint-Cast-le-Guildo (Côtes-d'Armor)