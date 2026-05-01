Concert des Organistes et Accordéonistes Givetois Salle des fêtes Vireux-Molhain

Vireux-Molhain

Concert des Organistes et Accordéonistes Givetois

Salle des fêtes Place Henri Pecqueur Vireux-Molhain Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif enfant

Prix d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Concert à 15h. Entre la majesté des sons d’orgue et le charme populaire de l’accordéon, préparez-vous à une expérience sonore riche en émotions. Venez applaudir la virtuosité de ces artistes et profitez d’un moment de convivialité et de mélodies entraînantes. Réservations possibles au 06 82 49 87 94. Tarifs Adulte 9€ Enfant moins de 12 ans 6€

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Salle des fêtes Place Henri Pecqueur Vireux-Molhain 08320 Ardennes Grand Est +33 6 82 49 87 94

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English :

Concert at 3pm. Between the majesty of the organ and the popular charm of the accordion, prepare yourself for a sound experience rich in emotion. Come and applaud the virtuosity of these artists, and enjoy a moment of conviviality and lively melodies. Bookings can be made by calling 06 82 49 87 94. Prices Adults 9? Children under 12 6?

L’événement Concert des Organistes et Accordéonistes Givetois Vireux-Molhain a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme