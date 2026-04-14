Concert des Pousses du Bamboo Orchestra, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Concert des Pousses du Bamboo Orchestra Dimanche 7 juin, 11h00, 15h00 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Tarif adulte : 15.50€ – Gratuité pour les enfants (4 à 12 ans) – Gratuité pour les personnes en situation de handicap.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Les Pousses du Bamboo Orchestra sont l’aboutissement d’années de pratique musicale passionnée et collective.

Les musiciens amateurs explorent les sonorités uniques des instruments en bambou, tels que les marimbas et les percussions. Leur talent, leur engagement et leur créativité donnent vie à un répertoire vivant, mêlant puissance et douceur, pour captiver tous les publics.

La Bambouseraie en Cévennes 552 Rue de Montsauve, 30140 Générargues, France Générargues 30140 Gard Occitanie +33466617047 http://www.bambouseraie.fr Jardin exotique unique en Europe, la Bambouseraie de Prafrance a été créée en 1856 par Eugène Mazel, passionné de botanique. Elle abrite une riche collection de plantes exotiques, d’arbres remarquables et surtout une forêt de bambous géants exceptionnelle.

Le site propose de nombreux aménagements paysagers : Bambusarium, labyrinthe végétal, jardin des bassins, village laotien ou encore balade aérienne, offrant une découverte immersive et dépaysante.

Le Vallon du Dragon, conçu par le paysagiste Erik Borja, s’inspire des jardins japonais et joue sur l’équilibre entre végétal et minéral, avec des floraisons printanières et des couleurs d’automne remarquables.

Lieu de promenade, de recherche et de création, la Bambouseraie œuvre à la préservation de la biodiversité et accueille régulièrement des artistes pour des installations in situ inspirées du végétal. Depuis Alès, direction Anduze par la D 910, puis 3 km sur la D 129, 552 rue de Montsauve. Parking.

Les Pousses du Bamboo Orchestra sont l’aboutissement d’années de pratique musicale passionnée et collective.

©Guy Chastel