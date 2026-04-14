Conférence de Yann Arthus-Bertrand, La Bambouseraie en Cévennes, Générargues

Conférence de Yann Arthus-Bertrand Samedi 30 mai, 17h30 La Bambouseraie en Cévennes Gard

Inclus dans le billet d’entrée du parc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T17:30:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T17:30:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

© Sophie Brunet

La Bambouseraie en Cévennes 552 Montsauve, 30140 Générargues Générargues 30140 Gard Occitanie 04 66 61 70 47 http://bambouseraie.fr [{« type »: « link », « value »: « http://bambouseraie.fr »}]

Parrain des 170 ans de la Bambouseraie. Il présentera son parcours professionnel. Environnement Nature