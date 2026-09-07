Concert des professeurs de l’école de musique d’Aulnat, Médiathèque Rêve et Savoir, Aulnat

Informations pratiques

Concert des professeurs de l’école de musique d’Aulnat Vendredi 2 octobre, 17h00 Médiathèque Rêve et Savoir Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:25:00+02:00

Fin : 2026-10-02T17:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:25:00+02:00

Un panel de morceaux de tous genres mettant en valeur chacun des instruments enseignés à l’école de musique d’Aulnat

Médiathèque Rêve et Savoir 2 b rue Curie 63510 Aulnat Aulnat 63510 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 43 762 762 https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls

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