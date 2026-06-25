Saint-Maur

Concert des stagiaires de L’Académie Musique au Fil de l’Indre

Rue du Château des Planches Saint-Maur Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Pour la 4e année consécutive, la Ville de Saint-Maur accueille le 1er concert des stagiaires de l’édition #7 !

L’occasion d’apprécier le travail réalisé depuis les premiers jours de l’Académie débutée le vendredi 17 juillet 2026.

C’est dans un écrin de verdure préservé, niché sur les rives de l’Indre au cœur du Parc de Saint-Maur, au Château des Planches, pour un programme musical ambitieux et accessible à toutes et à tous, dans une ambiance conviviale et festive !

Vous apprécierez le travail réalisé par les stagiaires issus de toute la France, depuis les premiers jours de l’Académie, encadrés par leurs professeurs et chefs d’orchestre de renon national et international.

Les professeurs se produiront en première partie du concert pour une prestation de haute volée. Les maître mots exigence musicale et pédagogique, convivialité, partage, progression et sourire. .

Rue du Château des Planches Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Le grenier des talents: a unique day to find nuggets of talent!

L’événement Concert des stagiaires de L’Académie Musique au Fil de l’Indre Saint-Maur a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme