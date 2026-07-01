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AGENDA · Saint-Maur

Vide grenier Rue de l’Église Romane Saint-Maur

dimanche 26 juillet 2026 · Rue de l'Église Romane · Saint-Maur

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
Rue de l'Église Romane
Adresse
Centre du village
Ville
39570 Saint-Maur
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Maur

Vide grenier

Rue de l’Église Romane Centre du village Saint-Maur Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Vide Grenier à Saint-Maur le 26 juillet dès 6h.

Buvette et restauration sur place.   .

Rue de l’Église Romane Centre du village Saint-Maur 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 00 61 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Maur a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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