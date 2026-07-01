Vide grenier Rue de l’Église Romane Saint-Maur

Informations pratiques

Saint-Maur

Vide grenier

Rue de l’Église Romane Centre du village Saint-Maur Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 06:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Vide Grenier à Saint-Maur le 26 juillet dès 6h.

Buvette et restauration sur place. .

Rue de l’Église Romane Centre du village Saint-Maur 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 00 61

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Maur a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE