AGENDA · Saint-Maur
Vide grenier Rue de l’Église Romane Saint-Maur
dimanche 26 juillet 2026 · Rue de l'Église Romane · Saint-Maur
Informations pratiques
Saint-Maur
Vide grenier
Rue de l’Église Romane Centre du village Saint-Maur Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Vide Grenier à Saint-Maur le 26 juillet dès 6h.
Buvette et restauration sur place. .
Rue de l’Église Romane Centre du village Saint-Maur 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 18 00 61
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Saint-Maur a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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