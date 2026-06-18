Concert des Three Selectifs La Table de Ty Pot Carantec
Concert des Three Selectifs La Table de Ty Pot Carantec vendredi 7 août 2026.
Carantec
Concert des Three Selectifs
La Table de Ty Pot 5 Place de la République Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 21:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Concert du trio jazzy les Three Selectifs à la Table de Ty Pot. Venez profiter de l’ambiance conviviale et de leur cuisine gourmande. .
La Table de Ty Pot 5 Place de la République Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 69 80 08
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English :
L’événement Concert des Three Selectifs Carantec a été mis à jour le 2026-06-18 par OT BAIE DE MORLAIX
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