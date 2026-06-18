Concert des Three Selectifs La Table de Ty Pot Carantec vendredi 7 août 2026.

Carantec

Concert des Three Selectifs

La Table de Ty Pot 5 Place de la République Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 21:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Concert du trio jazzy les Three Selectifs à la Table de Ty Pot. Venez profiter de l’ambiance conviviale et de leur cuisine gourmande. .

La Table de Ty Pot 5 Place de la République Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 69 80 08

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English :

L’événement Concert des Three Selectifs Carantec a été mis à jour le 2026-06-18 par OT BAIE DE MORLAIX