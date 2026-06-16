Concert des Vendanges au château Thieuley Chateau Thieuley La Sauve vendredi 28 août 2026.

La Sauve

Concert des Vendanges au château Thieuley

Chateau Thieuley 560 Route de Grimard La Sauve Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Dernier vendredi d’août, le Concert des Vendanges marque la fin des festivités estivales à Thieuley avant les récoltes. Cette édition met à l’honneur deux groupes J4ZZARY, quatuor landais aux influences jazz, soul et latin jazz, puis Rémy Ladoré, guitariste-chanteur au répertoire rock et groovy mêlant reprises et compositions. Buvette du château et producteurs locaux sur place. Entrée 15 € (gratuit pour les moins de 16 ans). Réservation obligatoire. .

Chateau Thieuley 560 Route de Grimard La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 00 01 contact@thieuley.com

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English : Concert des Vendanges au château Thieuley

L’événement Concert des Vendanges au château Thieuley La Sauve a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers