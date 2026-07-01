Exposition : « De la pierre à la feuille, un patrimoine disparu ou en danger de disparition », Maison des vins de l’Entre deux Mers, La Sauve

Informations pratiques

Exposition : « De la pierre à la feuille, un patrimoine disparu ou en danger de disparition » 18 – 20 septembre Maison des vins de l’Entre deux Mers Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition photographique mettant en valeur le patrimoine en danger, déjà disparu ou en voie de disparition.

Ce patrimoine peut être bâti, mais il comprend aussi la faune, la flore ainsi que les vignes de l’Entre-deux-Mers, qui disparaissent peu à peu de notre territoire.

Une conférence consacrée aux moulins de la Gironde sera proposée le samedi 19 septembre, commentée par M. Alain Eyquem, président des Moulins de France.

Un événement organisé par l’association Mémoire et Patrimoine De La Sauve Majeure.

Maison des vins de l’Entre deux Mers 16 rue de l’Abbaye, 33670 La Sauve La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 63 52 68 15 http://memoirelasauve.fr https://www.facebook.com/memoirelasauve Ancienne grange abbatiale de l’abbaye de la Sauve Majeure. Puis vente de vins de l’Entre Deux Mers. Salle d’exposition. Parking et accès handicapés.

Exposition photographique mettant en valeur le patrimoine en danger, déjà disparu ou en voie de disparition.

©Mémoire et Patrimoine De La Sauve Majeure