Trail des Vignobles Latorse Vignobles Latrose La Sauve

Informations pratiques

La Sauve

Trail des Vignobles Latorse

Vignobles Latrose Gabaron La Sauve Gironde

Tarif : 5 – 5 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 14:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Les Vignobles Latorse organise un trail pour crapahuter au cœur des vignes de l’Entre-deux-Mers. Au programme, plsuieurs courses de trail (18 km, 9 km ou 2 x 9 km en duo) mais aussi une marche de 5 km. Que vous soyez trailer aguerri, débutant motivé, ou simplement amateur de belles balades entre les rangs de vigne, il y en a pour tous les niveaux. Cette journée se déroulera dans une ambiance conviviale et avec une arrivée qui sentira bon le raisin, les huîtres et les tapas. Pour les enfants, une course spéciale sera organisée et des structures gonflables seront présentes. Vous pourrez aussi découvrir la propriété viticole et les vins de la boutique. Inscriptions en ligne ouvertes. .

Vignobles Latrose Gabaron La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 23 92 76 vignobles.latorse@gmail.com

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English : Trail des Vignobles Latorse

L’événement Trail des Vignobles Latorse La Sauve a été mis à jour le 2026-07-09 par OT de l’Entre-deux-Mers