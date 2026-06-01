Concert Des voix pour elles Salle Samuel Papineau La Forêt-sur-Sèvre

La Forêt-sur-Sèvre

Concert Des voix pour elles

Salle Samuel Papineau MONTIGNY La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Les Poly-sons, chœur de jeunes mené par Lucile Billy et Mathieu Blanchard, se mettent au diapason des Dames de Chœur, dirigées par Sandrine Mouchard à travers un répertoire de chants du monde aux parfums féminins. Un délicieux concert mêlant les voix éclatantes et chaleureuses de différentes générations.

Surprise les enfants de l’école des Quatre Saisons de La Forêt sur Sèvre/Montigny partagent la chanson créée et enregistrée dans le cadre de l’Education Musicale en milieu scolaire. .

Salle Samuel Papineau MONTIGNY La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr

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English : Concert Des voix pour elles

L’événement Concert Des voix pour elles La Forêt-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Bocage Bressuirais