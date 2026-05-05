Exposition photos et documents, Chapelle de l’Ouvroir, La Forêt-sur-Sèvre
Exposition photos et documents, Chapelle de l’Ouvroir, La Forêt-sur-Sèvre samedi 19 septembre 2026.
Exposition photos et documents 19 et 20 septembre Chapelle de l’Ouvroir Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition de photographies et de documents dans la chapelle de l’Ouvroir, à La Forêt-sur-Sèvre.
Chapelle de l’Ouvroir 79380 La Forêt-sur-Sèvre La Forêt-sur-Sèvre 79380 La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Journées européennes du patrimoine 2026
©Petit Patrimoine
À voir aussi à La Forêt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres)
- Randonnée La transversale La Forêt-sur-Sèvre 7 juin 2026