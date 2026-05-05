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Exposition photos et documents, Chapelle de l’Ouvroir, La Forêt-sur-Sèvre

Exposition photos et documents, Chapelle de l’Ouvroir, La Forêt-sur-Sèvre

Exposition photos et documents, Chapelle de l’Ouvroir, La Forêt-sur-Sèvre samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Chapelle de l'Ouvroir

Adresse : 79380 La Forêt-sur-Sèvre

Ville : 79380 La Forêt-sur-Sèvre

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Gratuit.

Exposition photos et documents 19 et 20 septembre Chapelle de l’Ouvroir Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photographies et de documents dans la chapelle de l’Ouvroir, à La Forêt-sur-Sèvre.

Chapelle de l’Ouvroir 79380 La Forêt-sur-Sèvre La Forêt-sur-Sèvre 79380 La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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©Petit Patrimoine

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