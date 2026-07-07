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AGENDA · La Forêt-sur-Sèvre

Journée festive à la Ronde Stade de La Ronde La Forêt-sur-Sèvre

samedi 15 août 2026 · Stade de La Ronde · La Forêt-sur-Sèvre

Journée festive à la Ronde Stade de La Ronde La Forêt-sur-Sèvre

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Stade de La Ronde
Adresse
La Ronde
Ville
79380 La Forêt-sur-Sèvre
Département
Deux-Sèvres
Tarif

La Forêt-sur-Sèvre

Journée festive à la Ronde

Stade de La Ronde La Ronde La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 08:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Venez célébrer avec nous une journée festive et conviviale au cœur du village de La Ronde:
Au programme
-Randonnée pédestre (7 €)
-Balade moto (10 €)
-Structures gonflables pour les enfants
-Concert live en plein air
-Spectacle pyrotechnique
-Repas moules-frites (réservation sur Helloasso.com)
-Soirée dansante jusqu’au bout de la nuit !
Ambiance familiale garantie, pour petits et grands   .

Stade de La Ronde La Ronde La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 38 75 15  manonfav@hotmail.fr

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English : Journée festive à la Ronde

L’événement Journée festive à la Ronde La Forêt-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Bocage Bressuirais

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