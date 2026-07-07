Journée festive à la Ronde Stade de La Ronde La Forêt-sur-Sèvre

samedi 15 août 2026 · Stade de La Ronde · La Forêt-sur-Sèvre

Informations pratiques

La Forêt-sur-Sèvre

Journée festive à la Ronde

Stade de La Ronde La Ronde La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 08:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez célébrer avec nous une journée festive et conviviale au cœur du village de La Ronde:

Au programme

-Randonnée pédestre (7 €)

-Balade moto (10 €)

-Structures gonflables pour les enfants

-Concert live en plein air

-Spectacle pyrotechnique

-Repas moules-frites (réservation sur Helloasso.com)

-Soirée dansante jusqu’au bout de la nuit !

Ambiance familiale garantie, pour petits et grands .

Stade de La Ronde La Ronde La Forêt-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 38 75 15 manonfav@hotmail.fr

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English : Journée festive à la Ronde

L’événement Journée festive à la Ronde La Forêt-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Bocage Bressuirais