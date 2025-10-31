Concert des Washington Dead Cats

Alvignac Lot

Tarif : – – 20 EUR

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

2026-04-25

Concert événement des Washington Dead Cats, connu pour leur rock’n’roll punk 40 years of punkabilly madness ! avec en première partie les groupes Silly Walk et Micenbière. Soirée organisée en soutien à La Cimade et JST 46

Réservations via helloasso.com .

Alvignac 46500 Lot Occitanie

English :

Event concert by the Washington Dead Cats, known for their rock’n’roll punk 40 years of punkabilly madness! with opening acts Silly Walk and Micenbière

German :

Event-Konzert der Washington Dead Cats, die für ihren Rock’n’Roll-Punk bekannt sind 40 years of punkabilly madness! mit den Bands Silly Walk und Micenbière als Vorgruppe

Italiano :

Concerto evento dei Washington Dead Cats, noti per il loro rock’n’roll punk 40 anni di follia punkabilly! , con l’apertura di Silly Walk e Micenbière

Espanol :

Concierto de los Washington Dead Cats, conocidos por su rock’n’roll punk ¡40 años de locura punkabilly! , con los teloneros Silly Walk y Micenbière

