Concert des Washington Dead Cats Alvignac
Concert des Washington Dead Cats Alvignac samedi 25 avril 2026.
Concert des Washington Dead Cats
Alvignac Lot
Tarif : – – 20 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Concert événement des Washington Dead Cats, connu pour leur rock’n’roll punk 40 years of punkabilly madness ! avec en première partie les groupes Silly Walk et Micenbière. Soirée organisée en soutien à La Cimade et JST 46
Réservations via helloasso.com .
Alvignac 46500 Lot Occitanie
English :
Event concert by the Washington Dead Cats, known for their rock’n’roll punk 40 years of punkabilly madness! with opening acts Silly Walk and Micenbière
German :
Event-Konzert der Washington Dead Cats, die für ihren Rock’n’Roll-Punk bekannt sind 40 years of punkabilly madness! mit den Bands Silly Walk und Micenbière als Vorgruppe
Italiano :
Concerto evento dei Washington Dead Cats, noti per il loro rock’n’roll punk 40 anni di follia punkabilly! , con l’apertura di Silly Walk e Micenbière
Espanol :
Concierto de los Washington Dead Cats, conocidos por su rock’n’roll punk ¡40 años de locura punkabilly! , con los teloneros Silly Walk y Micenbière
L’événement Concert des Washington Dead Cats Alvignac a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Vallée de la Dordogne