Le Bois des Jonquilles Alvignac Lot

Le Bois des Jonquilles

Le Bois des Jonquilles 46500 Alvignac Lot Occitanie

Durée : 165 Distance : 10000.0 Tarif :

Ce circuit permet d’aller à la découverte des anciens thermes de la source Salmière et le détour au site de Fort de Cantal s’impose pour apprécier une caselle fortifiée.

Ici la roche calcaire compacte du Causse de Gramat s’arrête brutalement sur de petites falaises qui contournent la commune d’Alvignac

English :

This tour takes in the ancient thermal baths of the Salmière spring, and a detour to the Fort de Cantal site is a must to appreciate a fortified caselle.

Here, the compact limestone rock of the Causse de Gramat comes to an abrupt halt on small cliffs that run around the commune of Alvignac

Deutsch :

Auf diesem Rundweg können Sie die alten Thermalbäder der Salmière-Quelle entdecken und einen Abstecher zum Fort de Cantal machen, um eine befestigte Kaselle zu besichtigen.

Hier endet der kompakte Kalkstein des Causse de Gramat abrupt an kleinen Klippen, die um die Gemeinde Alvignac herumführen

Italiano :

L’itinerario tocca le antiche terme della sorgente Salmière e una deviazione al sito del Fort de Cantal è d’obbligo se si vuole apprezzare una casella fortificata.

Qui, la roccia calcarea compatta della Causse de Gramat si arresta bruscamente sulle piccole falesie che circondano il comune di Alvignac

Español :

Esta ruta incluye los antiguos baños termales del manantial de la Salmière, y un desvío al Fort de Cantal es imprescindible para apreciar una caselle fortificada.

Aquí, la compacta roca caliza del Causse de Gramat se detiene bruscamente en los pequeños acantilados que rodean el municipio de Alvignac

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-22 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot