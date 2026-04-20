Nuit des Forets à la Source Salmière Alvignac

Alvignac

Nuit des Forêts à la Source Salmière

Alvignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

A l’occasion du festival Nuits des Forêts, rejoignez nous à la Source Salmière (Miers-Alvignac) le 19 juin à partir de 17h pour célébrer et mieux connaître les forêts du territoire, des milieux naturels riches en biodiversité où se déploie l’imaginaire

A l’occasion du festival Nuits des Forêts, rejoignez nous à la Source Salmière (Miers-Alvignac) le 19 juin à partir de 17h pour célébrer et mieux connaître les forêts du territoire, des milieux naturels riches en biodiversité où se déploie l’imaginaire. Au programme balade à la découverte de la biodiversité de nos sous-bois, atelier manuel “Viens dessiner ton arbre à souhaits” pour petits et grands, visite contée de la Source Salmière pour (re)découvrir le patrimoine historique et architectural du site, stands d’associations et d’artisans locaux, et pour finir balade contée au crépuscule…. On vous y attend nombreux.euses !

Buvette et restauration sur le pouce. Visites et balades sur inrscription

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Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 79 39 25 60

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English :

On the occasion of the Nuits des Forêts festival, join us at the Source Salmière (Miers-Alvignac) on June 19 from 5 p.m. to celebrate and learn more about the region?s forests, natural environments rich in biodiversity where the imagination unfolds

L’événement Nuit des Forêts à la Source Salmière Alvignac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée de la Dordogne