Fête paysanne à la source Salmière Alvignac
Fête paysanne à la source Salmière Alvignac samedi 15 août 2026.
Alvignac
Fête paysanne à la source Salmière
Miers Alvignac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-15
Durant ces deux journées, de nombreuses animations vous attendent une exposition de vieux engins agricoles (tracteurs, machines d’époque), ainsi que des charrettes corbillards, d’anciens véhicules (bus, fourgonnettes) et sans oublier les magnifiques camions de pompiers. La locomobile de Jean Charles pour faire fonctionner le moulin à grain avec démonstration
L’association de voitures anciennes du club de Gramat sera également présente
Les animaux seront à l’honneur avec des démonstrations de tonte de moutons, de poules de collections, du travail de chiens truffiers, de dromadaires, ainsi que des chevaux utilisés pour faire fonctionner une trépigneuse comme autrefois
Nouveauté cette année une démonstration exceptionnelle avec une trentaine de percherons présents tout le week-end
Côté convivialité, vous trouverez sur place une petite restauration, boissons, crêpes et gaufres
Durant ces deux journées, de nombreuses animations vous attendent une exposition de vieux engins agricoles (tracteurs, machines d’époque), ainsi que des charrettes corbillards, d’anciens véhicules (bus, fourgonnettes) et sans oublier les magnifiques camions de pompiers. La locomobile de Jean Charles pour faire fonctionner le moulin à grain avec démonstration
L’association de voitures anciennes du club de Gramat sera également présente
Les animaux seront à l’honneur avec des démonstrations de tonte de moutons, de poules de collections, du travail de chiens truffiers, de dromadaires, ainsi que des chevaux utilisés pour faire fonctionner une trépigneuse comme autrefois
Nouveauté cette année une démonstration exceptionnelle avec une trentaine de percherons présents tout le week-end
Côté convivialité, vous trouverez sur place une petite restauration, boissons, crêpes et gaufres. Un repas préparé par nos chefs bénévoles sera également proposé le samedi soir, sur réservation
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Miers Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 62 48 09 91
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English :
During these two days, numerous events await you: an exhibition of old farm machinery (tractors, vintage machines), as well as hearses carts, old vehicles (buses, vans) and not forgetting the magnificent fire trucks. Jean Charles?s locomobile to operate the grain mill with demonstration
The Gramat club?s vintage car association will also be present
Animals will be in the spotlight?there will be demonstrations of sheep shearing, hen shearing, truffle dog work, dromedary work, as well as horses used to operate a trowel as in the old days
New this year: an exceptional demonstration with around 30 percherons present throughout the weekend
As for conviviality, there will be a snack bar, drinks, crêpes and waffles on site
L’événement Fête paysanne à la source Salmière Alvignac a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Vallée de la Dordogne