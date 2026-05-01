Fête paysanne à la source Salmière Alvignac

Alvignac

Fête paysanne à la source Salmière

Miers Alvignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-15

Durant ces deux journées, de nombreuses animations vous attendent une exposition de vieux engins agricoles (tracteurs, machines d’époque), ainsi que des charrettes corbillards, d’anciens véhicules (bus, fourgonnettes) et sans oublier les magnifiques camions de pompiers. La locomobile de Jean Charles pour faire fonctionner le moulin à grain avec démonstration

L’association de voitures anciennes du club de Gramat sera également présente

Les animaux seront à l’honneur avec des démonstrations de tonte de moutons, de poules de collections, du travail de chiens truffiers, de dromadaires, ainsi que des chevaux utilisés pour faire fonctionner une trépigneuse comme autrefois

Nouveauté cette année une démonstration exceptionnelle avec une trentaine de percherons présents tout le week-end

Côté convivialité, vous trouverez sur place une petite restauration, boissons, crêpes et gaufres

Durant ces deux journées, de nombreuses animations vous attendent une exposition de vieux engins agricoles (tracteurs, machines d’époque), ainsi que des charrettes corbillards, d’anciens véhicules (bus, fourgonnettes) et sans oublier les magnifiques camions de pompiers. La locomobile de Jean Charles pour faire fonctionner le moulin à grain avec démonstration

L’association de voitures anciennes du club de Gramat sera également présente

Les animaux seront à l’honneur avec des démonstrations de tonte de moutons, de poules de collections, du travail de chiens truffiers, de dromadaires, ainsi que des chevaux utilisés pour faire fonctionner une trépigneuse comme autrefois

Nouveauté cette année une démonstration exceptionnelle avec une trentaine de percherons présents tout le week-end

Côté convivialité, vous trouverez sur place une petite restauration, boissons, crêpes et gaufres. Un repas préparé par nos chefs bénévoles sera également proposé le samedi soir, sur réservation

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Miers Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 62 48 09 91

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English :

During these two days, numerous events await you: an exhibition of old farm machinery (tractors, vintage machines), as well as hearses carts, old vehicles (buses, vans) and not forgetting the magnificent fire trucks. Jean Charles?s locomobile to operate the grain mill with demonstration

The Gramat club?s vintage car association will also be present

Animals will be in the spotlight?there will be demonstrations of sheep shearing, hen shearing, truffle dog work, dromedary work, as well as horses used to operate a trowel as in the old days

New this year: an exceptional demonstration with around 30 percherons present throughout the weekend

As for conviviality, there will be a snack bar, drinks, crêpes and waffles on site

L’événement Fête paysanne à la source Salmière Alvignac a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Vallée de la Dordogne