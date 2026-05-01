Fête de la Pomme à la Source Salmière Source Salmière Alvignac

Alvignac

Fête de la Pomme à la Source Salmière

Source Salmière Miers Alvignac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir une grande exposition de variétés de pommes, bénéficier de conseils, déguster du jus de pomme et acheter des fruits

Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir une grande exposition de variétés de pommes, bénéficier de conseils, déguster du jus de pomme et acheter des fruits. Une tombola sera organisée avec, à la clé, de nombreux arbres fruitiers à gagner

Environ trente exposants seront présents fruits, légumes, plantes et objets artisanaux. Une petite restauration sera proposée sur place, ainsi qu’un repas le midi sur réservation. Vous pourrez également profiter de crêpes et gaufres

Et comme chaque année, un concours de pâtisserie viendra ravir les gourmands !

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Source Salmière Miers Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 62 48 09 91

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English :

Throughout the day, you can discover a large exhibition of apple varieties, get advice, taste apple juice and buy fruit

L’événement Fête de la Pomme à la Source Salmière Alvignac a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Vallée de la Dordogne