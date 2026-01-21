Ciné Belle Etoile Ciné concert Les Rois du Burlesque Alvignac
Ciné Belle Etoile Ciné concert Les Rois du Burlesque Alvignac samedi 8 août 2026.
Alvignac
Ciné Belle Etoile Ciné concert Les Rois du Burlesque
Source Salmière Alvignac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre de Ciné Belle Étoile
Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations !
Repli à l'espace Samayou en cas de mauvais temps
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Source Salmière Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 60 62
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English :
As part of Ciné Belle Étoile
L’événement Ciné Belle Etoile Ciné concert Les Rois du Burlesque Alvignac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne
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