Alvignac

Ciné Belle Etoile Ciné concert Les Rois du Burlesque

Source Salmière Alvignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 22:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations !

Repli à l'espace Samayou en cas de mauvais temps

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Source Salmière Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 60 62

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English :

As part of Ciné Belle Étoile

L’événement Ciné Belle Etoile Ciné concert Les Rois du Burlesque Alvignac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne