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Ciné Belle Etoile Ciné concert Les Rois du Burlesque Alvignac

Ciné Belle Etoile Ciné concert Les Rois du Burlesque Alvignac

Ciné Belle Etoile Ciné concert Les Rois du Burlesque Alvignac samedi 8 août 2026.

Adresse : Source Salmière

Ville : 46500 Alvignac

Département : Lot

Début : samedi 8 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : Gratuit

Alvignac

Ciné Belle Etoile Ciné concert Les Rois du Burlesque

Source Salmière Alvignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 22:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile

Dans le cadre de Ciné Belle Étoile. Début de la projection à la tombée de la nuit. Trois courts-métrages accompagnés par trois musiciens en direct. Rires garantis pour toutes les générations ! 

Repli à l'espace Samayou en cas de mauvais temps

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Source Salmière Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 5 65 33 60 62 

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As part of Ciné Belle Étoile

L’événement Ciné Belle Etoile Ciné concert Les Rois du Burlesque Alvignac a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Vallée de la Dordogne

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