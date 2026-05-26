Concours de Pêche au profit du Téléthon Alvignac
Concours de Pêche au profit du Téléthon Alvignac samedi 5 septembre 2026.
Alvignac
Concours de Pêche au profit du Téléthon
Alvignac Lot
Tarif : – – 6 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 07:30:00
fin : 2026-09-05 11:30:00
Date(s) :
2026-09-05
L'AAPPMA de Gramat, l'association agrégée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Gramat organise un concours de pêche à la truite à la Source Salmière d'Alvignac, au profit du Téléthon
Pour cette occasion un lâcher de 100kg de truites "arc-en-ciel" (environ 400) sera effectué
Chaque participant reçoit un lot
L'AAPPMA de Gramat, l'association agrégée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Gramat organise un concours de pêche à la truite à la Source Salmière d'Alvignac, au profit du Téléthon
Pour cette occasion un lâcher de 100kg de truites "arc-en-ciel" (environ 400) sera effectué
Chaque participant reçoit un lot. Les participants gardent les truites attrapées
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Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 88 79 30 56
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English :
L’AAPPMA de Gramat, l’association agrégée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Gramat is organizing a trout fishing competition at the Source Salmière d'Alvignac, in aid of the Telethon
For this occasion a release of 100kg of "rainbow" trout (approximately 400) will be made
Each participant receives a prize
L’événement Concours de Pêche au profit du Téléthon Alvignac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Vallée de la Dordogne
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