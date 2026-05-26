Alvignac

Concours de Pêche au profit du Téléthon

Alvignac Lot

Tarif : – – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 07:30:00

fin : 2026-09-05 11:30:00

Date(s) :

2026-09-05

L'AAPPMA de Gramat, l'association agrégée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Gramat organise un concours de pêche à la truite à la Source Salmière d'Alvignac, au profit du Téléthon

Pour cette occasion un lâcher de 100kg de truites "arc-en-ciel" (environ 400) sera effectué

Chaque participant reçoit un lot

L'AAPPMA de Gramat, l'association agrégée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Gramat organise un concours de pêche à la truite à la Source Salmière d'Alvignac, au profit du Téléthon

Pour cette occasion un lâcher de 100kg de truites "arc-en-ciel" (environ 400) sera effectué

Chaque participant reçoit un lot. Les participants gardent les truites attrapées

.

Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 88 79 30 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’AAPPMA de Gramat, l’association agrégée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Gramat is organizing a trout fishing competition at the Source Salmière d'Alvignac, in aid of the Telethon

For this occasion a release of 100kg of "rainbow" trout (approximately 400) will be made

Each participant receives a prize

L’événement Concours de Pêche au profit du Téléthon Alvignac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Vallée de la Dordogne