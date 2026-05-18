Alvignac

Fête de l’abeille Apifolies

Parc Samayou Alvignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Journée festive autour de l’univers des abeilles et de l’apiculture

Journée festive autour de l’univers des abeilles et de l’apiculture. À travers des animations variées, Apifolies sensibilise petits et grands à la biodiversité et aux savoir-faire traditionnels en lien avec le miel. Un rendez-vous instructif et ludique Cette année l'évènement est spécialement conçu pour le jeune public et les familles

Buvette et petite restauration sur place toute la journée

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Parc Samayou Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 08 04 39 88 apifoliesalvignac@gmail.com

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English :

Festive day around the world of bees and beekeeping

L’événement Fête de l’abeille Apifolies Alvignac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée de la Dordogne