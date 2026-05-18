Fête de l’abeille Apifolies Alvignac
Fête de l’abeille Apifolies Alvignac samedi 6 juin 2026.
Alvignac
Fête de l’abeille Apifolies
Parc Samayou Alvignac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Journée festive autour de l’univers des abeilles et de l’apiculture
Journée festive autour de l’univers des abeilles et de l’apiculture. À travers des animations variées, Apifolies sensibilise petits et grands à la biodiversité et aux savoir-faire traditionnels en lien avec le miel. Un rendez-vous instructif et ludique Cette année l'évènement est spécialement conçu pour le jeune public et les familles
Buvette et petite restauration sur place toute la journée
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Parc Samayou Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 6 08 04 39 88 apifoliesalvignac@gmail.com
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English :
Festive day around the world of bees and beekeeping
L’événement Fête de l’abeille Apifolies Alvignac a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Vallée de la Dordogne
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