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AGENDA · Oloron-Sainte-Marie

Concert des Wild Horses Oloron-Sainte-Marie

vendredi 25 septembre 2026 · Oloron-Sainte-Marie

Concert des Wild Horses Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Avenue de Lattre de Tassigny
Ville
64400 Oloron-Sainte-Marie
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Oloron-Sainte-Marie

Concert des Wild Horses

Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Wild Horses vous fera chanter et danser toute la soirée à la prochaine guinguette de la Ferme Loustau. Plus d’informations sur le menu du repas proposé à venir.   .

Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 59 13 13  sylvainloustau@gmail.com

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English : Concert des Wild Horses

L’événement Concert des Wild Horses Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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