Concert des Wild Horses Oloron-Sainte-Marie
vendredi 25 septembre 2026 · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Concert des Wild Horses
Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Wild Horses vous fera chanter et danser toute la soirée à la prochaine guinguette de la Ferme Loustau. Plus d’informations sur le menu du repas proposé à venir. .
Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 59 13 13 sylvainloustau@gmail.com
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English : Concert des Wild Horses
L’événement Concert des Wild Horses Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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