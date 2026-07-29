Informations pratiques

Oloron-Sainte-Marie

Concert des Wild Horses

Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Wild Horses vous fera chanter et danser toute la soirée à la prochaine guinguette de la Ferme Loustau. Plus d’informations sur le menu du repas proposé à venir. .

Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 59 13 13 sylvainloustau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert des Wild Horses

L’événement Concert des Wild Horses Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn