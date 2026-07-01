Informations pratiques

Landévennec

Concert Descofar

Place Yann Landévennec Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Musique bretonne actuelle.

Après avoir présenté la création Chimera sur scène, en France, en Europe et aux USA, Descofar, power trio inédit issu de la bouillonnante scène musicale Bretonne actuelle continue son exploration des frontières imaginaires entre musiques traditionnelles et musiques actuelles. Avec une instrumentation fascinante (2 harpes électriques, batterie, machines) les trois musicien-ne-s tissent les fils d’une musique à laquelle on ne s’attendrait pas dans une telle formation, engagée et nourrie, radicale et onirique. .

Place Yann Landévennec Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 2 98 27 35 90

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English :

L’événement Concert Descofar Landévennec a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime