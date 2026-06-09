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VIDE GRENIER Landévennec

VIDE GRENIER Landévennec dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Port Maria

Ville : 29560 Landévennec

Département : Finistère

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Landévennec

VIDE GRENIER

Port Maria Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

19 ÈME FOIRE À LA BROCANTE VIDE GRENIERS LANDÉVENNEC
Comme chaque année les exposants seront disposés depuis la place de la Mairie jusqu’à l’esplanade du port. Le droit de place est fixé à 20 € pour un stand de 5 mètres linéaires indivisibles. La brocante, vide-greniers est ouverte à tous Professionnels, particuliers ou associations
Installation entre 6h30 et 7h00 au port de LANDÉVENNEC et rue Saint GUÉNOLÉ
Début des ventes au public à partir de 8h00 jusqu’à 18h00
La réservation des stands est effective à réception du bulletin d’inscription et du règlement par chèque libellé à l’ordre de L’AMICALE DE L’ AULNE.
Et n’oubliez pas PREMIERS INSCRITS PREMIERS SERVIS.
Petite restauration et buvette.   .

Port Maria Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 6 88 53 10 43 

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English :

L’événement VIDE GRENIER Landévennec a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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