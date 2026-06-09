Festival Classic’ à l’Ouest Route de Gorreker Landévennec
Festival Classic’ à l’Ouest Route de Gorreker Landévennec dimanche 26 juillet 2026.
Landévennec
Festival Classic’ à l’Ouest
Route de Gorreker Abbaye Saint-Guénolé Landévennec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
5e édition du festival Classic’ à l’Ouest des chefs-d’œuvre de la musique de chambre dans des lieux de patrimoine d’exception.
Le 26 juillet 2026 à 20h30 Quatuor Hanson
Programme Dvorak Beethoven Rita Strohl .
Route de Gorreker Abbaye Saint-Guénolé Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 6 86 77 55 66
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English :
L’événement Festival Classic’ à l’Ouest Landévennec a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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