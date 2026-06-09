Festival Classic’ à l’Ouest Route de Gorreker Landévennec

Landévennec

Festival Classic’ à l’Ouest

Route de Gorreker Abbaye Saint-Guénolé Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

5e édition du festival Classic’ à l’Ouest des chefs-d’œuvre de la musique de chambre dans des lieux de patrimoine d’exception.

Le 26 juillet 2026 à 20h30 Quatuor Hanson

Programme Dvorak Beethoven Rita Strohl .

Route de Gorreker Abbaye Saint-Guénolé Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 6 86 77 55 66

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English :

L’événement Festival Classic’ à l’Ouest Landévennec a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime