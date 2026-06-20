Concert d’été des Amis Chanteurs de St Amand Saint-Amand-Jartoudeix
Concert d’été des Amis Chanteurs de St Amand Saint-Amand-Jartoudeix samedi 4 juillet 2026.
Saint-Amand-Jartoudeix
Concert d’été des Amis Chanteurs de St Amand
Eglise Saint-Amand-Jartoudeix Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Concert d’été de chansons moderne et traditionnelles suivi d’un pot de l’amitié.
Participation libre .
Eglise Saint-Amand-Jartoudeix 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 86 30 75 marieclairerosier@gmail.com
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English : Concert d’été des Amis Chanteurs de St Amand
L’événement Concert d’été des Amis Chanteurs de St Amand Saint-Amand-Jartoudeix a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Creuse Sud Ouest
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