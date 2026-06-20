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Concert d’été des Amis Chanteurs de St Amand Saint-Amand-Jartoudeix

Concert d’été des Amis Chanteurs de St Amand Saint-Amand-Jartoudeix

Concert d’été des Amis Chanteurs de St Amand Saint-Amand-Jartoudeix samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Eglise
Ville
23400 Saint-Amand-Jartoudeix
Département
Creuse
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Saint-Amand-Jartoudeix

Concert d’été des Amis Chanteurs de St Amand

Eglise Saint-Amand-Jartoudeix Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Concert d’été de chansons moderne et traditionnelles suivi d’un pot de l’amitié.
Participation libre   .

Eglise Saint-Amand-Jartoudeix 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 86 30 75  marieclairerosier@gmail.com

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English : Concert d’été des Amis Chanteurs de St Amand

L’événement Concert d’été des Amis Chanteurs de St Amand Saint-Amand-Jartoudeix a été mis à jour le 2026-06-20 par OT Creuse Sud Ouest

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