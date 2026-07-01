Concert d’été en plein air musique et chants basques au Club Pottoroak Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak Bayonne
mardi 28 juillet 2026 · Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak · Bayonne
Informations pratiques
Bayonne
Concert d’été en plein air musique et chants basques au Club Pottoroak
Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak Allée Catherine de Bourbon Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28 20:30:00
Date(s) :
2026-07-28
Chants basques et d’ailleurs avec les chœurs d’hommes POTTOROAK et KANTARIMA réunis, et la chanteuse Patricia HIRIART accompagnée par le pianiste Francis HARGOUS. .
Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak Allée Catherine de Bourbon Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 35 57 38 albert.iron@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert d’été en plein air musique et chants basques au Club Pottoroak
L’événement Concert d’été en plein air musique et chants basques au Club Pottoroak Bayonne a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Bayonne
À voir aussi à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
- Fêtes de Bayonne Journée d’ouverture Bayonne 15 juillet 2026
- Fêtes de Bayonne Bayonne 15 juillet 2026
- Marché de quartier Place des gascons Bayonne 15 juillet 2026
- Fêtes de Bayonne Journée des enfants Bayonne 16 juillet 2026
- Rouge Musée Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne 16 juillet 2026