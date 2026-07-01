Concert d’été en plein air musique et chants basques au Club Pottoroak Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Concert d’été en plein air musique et chants basques au Club Pottoroak

Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak Allée Catherine de Bourbon Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28 20:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Chants basques et d’ailleurs avec les chœurs d’hommes POTTOROAK et KANTARIMA réunis, et la chanteuse Patricia HIRIART accompagnée par le pianiste Francis HARGOUS. .

Douve Remp. Lachepaillet Entr. Pottoroak Allée Catherine de Bourbon Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 35 57 38 albert.iron@wanadoo.fr

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English : Concert d’été en plein air musique et chants basques au Club Pottoroak

L’événement Concert d’été en plein air musique et chants basques au Club Pottoroak Bayonne a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Bayonne