La Vôge-les-Bains

Concert d’été

La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 20:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

La Balnéenne vous propose son traditionnel concert d’été au petit parc thermal de La Vôge-les-Bains.

Munis de votre chaise ou d’une couverture, venez vous détendre et profiter d’une soirée musicale et festive dans un décor naturel.Tout public

0 .

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 30 65 23 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Balnéenne presents its traditional summer concert in the small spa park at La Vôge-les-Bains.

With your chair or blanket, come and relax and enjoy a festive musical evening in a natural setting.

L’événement Concert d’été La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OT EPINAL ET SA REGION