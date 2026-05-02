Concert d’été La Vôge-les-Bains
Concert d’été La Vôge-les-Bains vendredi 3 juillet 2026.
La Vôge-les-Bains
Concert d’été
La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 20:30:00
fin : 2026-07-03 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03
La Balnéenne vous propose son traditionnel concert d’été au petit parc thermal de La Vôge-les-Bains.
Munis de votre chaise ou d’une couverture, venez vous détendre et profiter d’une soirée musicale et festive dans un décor naturel.Tout public
0 .
La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 30 65 23 87
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English :
La Balnéenne presents its traditional summer concert in the small spa park at La Vôge-les-Bains.
With your chair or blanket, come and relax and enjoy a festive musical evening in a natural setting.
L’événement Concert d’été La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OT EPINAL ET SA REGION
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