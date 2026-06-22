Feu d’artifice et chavande avenue du Maquis de Grandrupt La Vôge-les-Bains
Feu d’artifice et chavande avenue du Maquis de Grandrupt La Vôge-les-Bains samedi 11 juillet 2026.
La Vôge-les-Bains
Feu d’artifice et chavande
avenue du Maquis de Grandrupt Stade de Bains Les Bains La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 23:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Feu de Saint Jean Chavande et feu d’artifice en partenariat avec la mairie de La Vôge les Bains
Buvette & restauration par l’Amicale Sapeurs pompiers de Bains Les Bains
Concert de La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge Animation foraine
DJ setTout public
.
avenue du Maquis de Grandrupt Stade de Bains Les Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 43 59 02 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saint Jean Chavande Bonfire and Fireworks in partnership with the La V%F4ge les Bains City Hall
Refreshments and food provided by the Bains-les-Bains Firefighters’ Association
Concert by La Baln%E9enne Val de V%F4ge Brass Band Carnival attractions
DJ set
L’événement Feu d’artifice et chavande La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à La Vôge-les-Bains (Vosges)
- Concert d’été La Vôge-les-Bains 3 juillet 2026
- Sortie nature les mysteres de la nuit Harsault La Vôge-les-Bains 10 juillet 2026
- Soirée du 14 juillet Camping les pins Bains-les-bains La Vôge-les-Bains 14 juillet 2026
- Sortie nature A l’orée du bois Moulin Gentrey La Vôge-les-Bains 16 juillet 2026
- Sortie naturaliste Bains les Bains La Vôge-les-Bains 20 juillet 2026