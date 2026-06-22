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Feu d’artifice et chavande avenue du Maquis de Grandrupt La Vôge-les-Bains

Feu d’artifice et chavande avenue du Maquis de Grandrupt La Vôge-les-Bains samedi 11 juillet 2026.

Lieu
avenue du Maquis de Grandrupt
Adresse
Stade de Bains Les Bains
Ville
88240 La Vôge-les-Bains
Département
Vosges
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

La Vôge-les-Bains

Feu d’artifice et chavande

avenue du Maquis de Grandrupt Stade de Bains Les Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Feu de Saint Jean Chavande et feu d’artifice en partenariat avec la mairie de La Vôge les Bains
Buvette & restauration par l’Amicale Sapeurs pompiers de Bains Les Bains
Concert de La Balnéenne Harmonie du Val de Vôge Animation foraine
DJ setTout public
  .

avenue du Maquis de Grandrupt Stade de Bains Les Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 43 59 02 81 

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English :

Saint Jean Chavande Bonfire and Fireworks in partnership with the La V%F4ge les Bains City Hall
Refreshments and food provided by the Bains-les-Bains Firefighters’ Association
Concert by La Baln%E9enne Val de V%F4ge Brass Band Carnival attractions
DJ set

L’événement Feu d’artifice et chavande La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-22 par OT EPINAL ET SA REGION

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