Sortie naturaliste Bains les Bains La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

Sortie naturaliste

Bains les Bains 3 avenue André Demazure La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-20 14:30:00

fin : 2026-08-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-10

Suivez le guide lors de ces balades sur le terrain à la découverte de la flore et de la faune locale retrouvez les plantes les plus emblématiques, sachez reconnaitre les traces des animaux,identifiez oiseaux et insectes locaux, etc… l’occasion de partir à la rencontre de la biodiversité,accompagné par Yoann Thubin, guide naturaliste et photographe.

Inscription obligatoire à l’Office de TourismeTout public

5 .

Bains les Bains 3 avenue André Demazure La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75 tourisme.lavogelesbains@epinal.fr

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English :

Follow the guide on these field trips to discover the local flora and fauna: learn about the most iconic plants, recognize animal tracks, identify local birds and insects, and more… This is your chance to explore biodiversity, accompanied by Yoann Thubin, a naturalist guide and photographer.

Registration required at the Tourist Office

L’événement Sortie naturaliste La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION