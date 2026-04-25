La Vôge-les-Bains

Projection en plein air Indigènes

La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25 23:59:00

Date(s) :

2026-07-25

Pour finir en beauté la manifestation Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà ! , le film Indigènes sera projeté en plein air, sur les lieux-mêmes du tournage !

La projection, prévue à la tombée de la nuit, sera précédée d’un couscous géant.

Elle est assurée par les équipes d’Image’Est et les Passeurs d’Images.Tout public

0 .

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 80 53 00 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To round off the Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà! event in style, the film Indigènes will be screened outdoors at the filming location!

The screening, scheduled for dusk, will be preceded by a giant couscous.

It will be organized by the Image’Est and Passeurs d’Images teams.

L’événement Projection en plein air Indigènes La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION