Projection en plein air Indigènes La Vôge-les-Bains
Projection en plein air Indigènes La Vôge-les-Bains samedi 25 juillet 2026.
La Vôge-les-Bains
Projection en plein air Indigènes
La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 23:59:00
Date(s) :
2026-07-25
Pour finir en beauté la manifestation Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà ! , le film Indigènes sera projeté en plein air, sur les lieux-mêmes du tournage !
La projection, prévue à la tombée de la nuit, sera précédée d’un couscous géant.
Elle est assurée par les équipes d’Image’Est et les Passeurs d’Images.Tout public
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La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 80 53 00 18
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English :
To round off the Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà! event in style, the film Indigènes will be screened outdoors at the filming location!
The screening, scheduled for dusk, will be preceded by a giant couscous.
It will be organized by the Image’Est and Passeurs d’Images teams.
L’événement Projection en plein air Indigènes La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION
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