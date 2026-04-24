Soirée Beef & Beer Bains les bains La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

Soirée Beef & Beer

Bains les bains 25 la rappe La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Avis aux amateurs de bonnes choses Soirée Beef & Beer en approche ! En partenariat avec LE VAN À BIÈRE, brasseur artisanal, le 23 mai,

Préparez-vous pour une soirée généreuse et conviviale, où la bonne viande rencontre la bonne bière… le duo parfait !

Au menu du goût, du partage, une ambiance chaleureuse et de quoi régaler les bons vivants

Entre amis, en famille ou entre collègues, venez profiter d’un moment simple, festif et gourmand comme on les aime !Tout public

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Bains les bains 25 la rappe La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 15 48 11 51 optitcreuxdujardin@gmail.com

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English :

Beef & Beer evening coming up! In partnership with craft brewer LE VAN À BIÈRE, on May 23,

Get ready for a generous and convivial evening, where good meat meets good beer? the perfect duo!

On the menu: taste, sharing, a warm atmosphere and plenty of food for the bon vivants

With friends, family or colleagues, come and enjoy a simple, festive and gourmet evening, just the way we like it!

L’événement Soirée Beef & Beer La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-24 par OT EPINAL ET SA REGION