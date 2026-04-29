Rencontre et dédicace Bruno Hayotte Bains les Bains La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

Rencontre et dédicace Bruno Hayotte

Bains les Bains 3 avenue André Demazure La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22 17:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Rendez-vous pour un moment convivial de dédicaces, autour du livre le Canal des secrets.

L’auteur Bruno Hayotte vous présentera son second roman où il a choisi de placer l’ action sur le canal des Vosges, entre Le réservoir de Bouzey et Fontenoy le Château. Un décor local pour un récit intimiste. A découvrir!

Présence de l’auteur dans la salle de convivialité.Tout public

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Bains les Bains 3 avenue André Demazure La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75 tourisme.lavogelesbains@epinal.fr

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English :

Join us for a book-signing session on the Canal des secrets.

Author Bruno Hayotte will present his second novel, set on the Canal des Vosges between the Bouzey reservoir and Fontenoy le Château. A local setting for an intimate tale. Discover it for yourself!

The author will be present in the social room.

L’événement Rencontre et dédicace Bruno Hayotte La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-27 par OT EPINAL ET SA REGION