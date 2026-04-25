Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique au camping les pins Carole’n Bass Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains

Fête de la musique au camping les pins Carole’n Bass Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Bains-Les-Bains

Adresse : 31 rue des creuses

Ville : 88240 La Vôge-les-Bains

Département : Vosges

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 Gratuit

La Vôge-les-Bains

Fête de la musique au camping les pins Carole’n Bass

Bains-Les-Bains 31 rue des creuses La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :
2026-06-21

SOIRÉE fête de la musique avec la troupe Carole’n Bass
Venez profiter de cette ambiance festive .
Buvette et repas sur placeTout public
0  .

Bains-Les-Bains 31 rue des creuses La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 9 53 99 31 26  camping.les.pins@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SOIRÉE fête de la musique with the Carole’n Bass troupe
Come and enjoy the festive atmosphere.
Refreshments and food on site

L’événement Fête de la musique au camping les pins Carole’n Bass La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION

À voir aussi à La Vôge-les-Bains (Vosges)