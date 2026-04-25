Fête de la musique au camping les pins Carole’n Bass Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

Fête de la musique au camping les pins Carole’n Bass

Bains-Les-Bains 31 rue des creuses La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-21

SOIRÉE fête de la musique avec la troupe Carole’n Bass

Venez profiter de cette ambiance festive .

Buvette et repas sur placeTout public

0 .

Bains-Les-Bains 31 rue des creuses La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 9 53 99 31 26 camping.les.pins@free.fr

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English :

SOIRÉE fête de la musique with the Carole’n Bass troupe

Come and enjoy the festive atmosphere.

Refreshments and food on site

L’événement Fête de la musique au camping les pins Carole’n Bass La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION