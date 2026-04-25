Soirée astronomie Bains les Bains La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

Soirée astronomie

Bains les Bains 31 Rue des Creuses La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-07-22 23:00:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-22 2026-08-12 2026-08-22

Au camping les Pins, les plus beaux souvenirs se vivent aussi la nuit, à la belle étoile

Venez observer et comprendre les étoiles aux Camping Les Pins.

Au camping les Pins, on décroche vraiment… sauf quand on regarde les étoiles, là on vise carrément la Lune !

Soirée Astronomie avec Rand’Astro

Sans réservation et ouvert à tous .Buvette et petite restauration sur placeTout public

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Bains les Bains 31 Rue des Creuses La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 76 50 78 39

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English :

At Camping Les Pins, the most beautiful memories are also made at night, under the stars

Come and observe and understand the stars at Camping Les Pins.

At Les Pins campsite, you’ll really get the hang of it? except when you’re looking at the stars, when you’re really aiming for the Moon!

Astronomy evening with Rand’Astro

No reservation required, open to all refreshments and snacks on site

L’événement Soirée astronomie La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-25 par OT EPINAL ET SA REGION