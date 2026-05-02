Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Kermesse de l’école Stade La Vôge-les-Bains

Kermesse de l’école Stade La Vôge-les-Bains samedi 13 juin 2026.

Lieu : Stade

Adresse : Bains-les-Bains

Ville : 88240 La Vôge-les-Bains

Département : Vosges

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 Gratuit

La Vôge-les-Bains

Kermesse de l’école

Stade Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Spectacle de l’école et stands de jeux pour enfants, tatouage éphémère et structure gonflable
Buvette et Repas sur réservation

Spectacle des enfants à 11h
Repas sur réservation à 12h
Stands de jeux à partir de 13h
Tirage de la grande tombola à 16h

De nombreux jeux attendent les enfants tout au long de l’après-midi !

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Adulte 15 €
½ poulet rôti, haricots, pommes de terre, fromage (+3 €) et crêpe
Enfant 6 €
Nuggets, haricots, pommes de terre et crêpe

Réservations jusqu’au 5 juin 2026Tout public
0  .

Stade Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 48 01 44 88  ecoleetsesamis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

School show and children’s games stalls, ephemeral tattooing and inflatable structure
Refreshments and meals on reservation

Children’s show at 11am
Meal on reservation at 12pm
Game stalls from 1pm
Grand tombola draw at 4pm

Lots of games for children all afternoon!

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Adult: 15 ?
½ roast chicken, beans, potatoes, cheese (+3 ?) and crêpe
Children: 6 ?
Nuggets, beans, potatoes and pancake

Reservations until June 5, 2026

L’événement Kermesse de l’école La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OT EPINAL ET SA REGION

À voir aussi à La Vôge-les-Bains (Vosges)