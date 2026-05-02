Kermesse de l’école Stade La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

Kermesse de l’école

Stade Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 11:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Spectacle de l’école et stands de jeux pour enfants, tatouage éphémère et structure gonflable

Buvette et Repas sur réservation

Spectacle des enfants à 11h

Repas sur réservation à 12h

Stands de jeux à partir de 13h

Tirage de la grande tombola à 16h

De nombreux jeux attendent les enfants tout au long de l’après-midi !

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Adulte 15 €

½ poulet rôti, haricots, pommes de terre, fromage (+3 €) et crêpe

Enfant 6 €

Nuggets, haricots, pommes de terre et crêpe

Réservations jusqu’au 5 juin 2026Tout public

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Stade Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 48 01 44 88 ecoleetsesamis@gmail.com

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English :

School show and children’s games stalls, ephemeral tattooing and inflatable structure

Refreshments and meals on reservation

Children’s show at 11am

Meal on reservation at 12pm

Game stalls from 1pm

Grand tombola draw at 4pm

Lots of games for children all afternoon!

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Adult: 15 ?

½ roast chicken, beans, potatoes, cheese (+3 ?) and crêpe

Children: 6 ?

Nuggets, beans, potatoes and pancake

Reservations until June 5, 2026

L’événement Kermesse de l’école La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OT EPINAL ET SA REGION