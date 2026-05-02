Kermesse de l’école Stade La Vôge-les-Bains
Kermesse de l’école Stade La Vôge-les-Bains samedi 13 juin 2026.
La Vôge-les-Bains
Kermesse de l’école
Stade Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Spectacle de l’école et stands de jeux pour enfants, tatouage éphémère et structure gonflable
Buvette et Repas sur réservation
Spectacle des enfants à 11h
Repas sur réservation à 12h
Stands de jeux à partir de 13h
Tirage de la grande tombola à 16h
De nombreux jeux attendent les enfants tout au long de l’après-midi !
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Adulte 15 €
½ poulet rôti, haricots, pommes de terre, fromage (+3 €) et crêpe
Enfant 6 €
Nuggets, haricots, pommes de terre et crêpe
Réservations jusqu’au 5 juin 2026Tout public
0 .
Stade Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 48 01 44 88 ecoleetsesamis@gmail.com
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English :
School show and children’s games stalls, ephemeral tattooing and inflatable structure
Refreshments and meals on reservation
Children’s show at 11am
Meal on reservation at 12pm
Game stalls from 1pm
Grand tombola draw at 4pm
Lots of games for children all afternoon!
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Adult: 15 ?
½ roast chicken, beans, potatoes, cheese (+3 ?) and crêpe
Children: 6 ?
Nuggets, beans, potatoes and pancake
Reservations until June 5, 2026
L’événement Kermesse de l’école La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-21 par OT EPINAL ET SA REGION
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