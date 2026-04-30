Concours de puzzle La Tréfilerie La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

Concours de puzzle

La Tréfilerie 12 rue des Anciens Moulins La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de la manifestation Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà ! , l’association Au Fil du Bagnerot organise un concours de puzzle, dans les locaux de l’ancienne Tréfilerie de Bains.

En duo, avec 3 catégories, 3 puzzles différents enfants (200 pièces 15 euros), adultes (500 pièces 25 euros) et mixtes (300 pièces 20 euros). Des lots pour les gagnants, et les participants repartent avec leur puzzle original !

Sur réservations aufildubagnarot@gmail.com ou 0608260299Tout public

20 .

La Tréfilerie 12 rue des Anciens Moulins La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 08 26 02 99

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English :

As part of the Indigènes au Moulin-au-Bois, 20 ans déjà! event, the Au Fil du Bagnerot association is organizing a jigsaw puzzle competition on the premises of the former Tréfilerie de Bains.

In pairs, with 3 categories, 3 different puzzles: children (200 pieces 15 euros), adults (500 pieces 25 euros) and mixed (300 pieces 20 euros). Prizes for the winners, and participants go home with their original puzzle!

For bookings: aufildubagnarot@gmail.com or 0608260299

L’événement Concours de puzzle La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-11 par OT EPINAL ET SA REGION